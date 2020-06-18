İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
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İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu

Karabük'te her geçen gün artan korona virüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73'e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
18.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:55

Karabük'te her geçen gün artan korona virüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73'e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vaka sayısı 73'e yükseldi. İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.

Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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