İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor

Bilecik Belediyesi tarafından 'Her Mahalleye Bir Kreş' sözüyle yola çıkılarak ilki tamamlanan çocuk sosyal tesisinin ikincisinin de hazırlıkları başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından 'Her Mahalleye Bir Kreş' sözüyle yola çıkılarak ilki tamamlanan çocuk sosyal tesisinin ikincisinin de hazırlıkları başladı.

İlki, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi olarak Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren tesisin ikincisi Hürriyet Mahallesinde bulunan kadın spor yaşam merkezinde yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında çocukların hizmetine sunulacak. Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda devam eden çalışmalar kapsamında Kadın Spor Yaşam Merkezi kapsamlı düzenlemeler sonrasında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara hizmet verecek.

Bünyesinde yaklaşık 50 öğrencinin yer alabileceği çocuk sosyal tesisinin Eylül ayında hizmete girmesi planlanırken, tesise kayıtlar Ağustos ayında yapılacak. - BİLECİK

İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor
İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor
İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Semiramis Pekkan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:07:48. #1.15#
title