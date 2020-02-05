İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
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İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

05.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:06
İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.


Van Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığ faciası sonrası çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Yaralı sayısı 43. 13 kişi de hayatını kaybetti" denildi.


Dün çığ altında kalan minibüste hayatını kaybedenlerle birlikte toplam ölü sayısı 18 oldu. - VAN

Kaynak: İHA
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