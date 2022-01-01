İkinci ara tatil ne zaman? İlk dönem ne zaman bitecek?
Okulların kapanacağı tarih ve araya gireceği tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, aralık ayının ilk haftasında gündeme geldi. 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ilk ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile velilerin gözü, ilk dönem karnelerinin alınacağı tarihe çevrildi. Şubat tatili ne zaman 2022? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Şubat tatili ne zaman 2022? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 1,5 yıllık aranın ardından başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. İkinci ara tatil ne zaman? İlk dönem ne zaman bitecek?
İkinci ara tatil (İlkbahar ara tatili) 11-15 Nisan 2022 arasında verilecek. 18 Nisan 2022'de başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona eriyor.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
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