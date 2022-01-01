Şubat tatili ne zaman 2022? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 1,5 yıllık aranın ardından başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. İkinci ara tatil ne zaman? İlk dönem ne zaman bitecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil (İlkbahar ara tatili) 11-15 Nisan 2022 arasında verilecek. 18 Nisan 2022'de başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona eriyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

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