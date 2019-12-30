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İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol liginin fikstür çekiminin 17 Ocak Cuma günü yapılacağı açıklandı.

30.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:53
İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek

İkinci Amatör Küme liginin fikstür çekiminin 17 Ocak Cuma günü yapılacağı açıklandı.


Kayseri Amatör Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon Kayseri İkinci Amatörküme maçlarının 8-9 Şubat tarihlerinde başlayacağı açıklandı. Bu ligde mücadele edecek olan takımların fikstür çekimi ise 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Yapılan açıklamada 17 Ocak Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde saat 16.00'da yapılacak fikstür çekimine kadar katılmak isteyen takımların evrak ve vize işlemlerini tamamlamaları istendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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