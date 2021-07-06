İkinci 500'de 15 Adana firması
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İkinci 500'de 15 Adana firması

İkinci 500'de 15 Adana firması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Adana'dan 15 sanayi firması listeye girdi.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması'na göre, Adana sanayi firmalarından Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 37., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 42., Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 62., Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 64., Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 91., Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 161, Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 273., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 281., Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 286., Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 316., Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 378., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 399., Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 407., Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 42. sırada yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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