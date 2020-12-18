İkili İlişkiler Yaptırımlar ile Hangi Noktaya Geldi?
18.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:47
VOA Türkçe'ye konuşan Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı (ANSAV) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, ABD'nin Seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde mevcut tutumunu koruması halinde iki ülke ilişkilerinde kopma yaşanabileceği düşüncesinde.
VOA Türkçe'ye konuşan Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı (ANSAV) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, ABD'nin Seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde mevcut tutumunu koruması halinde iki ülke ilişkilerinde kopma yaşanabileceği düşüncesinde
Kaynak: DailyMotion.com