İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak
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İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak

İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Altyapısı bütünüyle yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi'nde sıra üstyapı çalışmalarına geldi.

Altyapısı bütünüyle yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi'nde sıra üstyapı çalışmalarına geldi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 22 bin metrekarelik yol yapılacak olan mahallede asfaltlama için ön hazırlıklar başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde kentin en eski mahallerinden olan İkiçeşmelik'te başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan sokakların tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar ASKİ ekipleri tarafından mahalleye 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından ise 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. AYDEM tarafından elektrik, Telekom tarafından telefon ve internet alt yapıları yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi'nde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı.

İlk olarak 638 Sokak'a pilent mix (PMT) tabakası seren ekipler, asfalt hazırlık işlerine 602, Küçük köy ve Güneş sokaklarda devam edecek. Önümüzdeki hafta içinde ise bölgede asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar kapsamında bölgede 16 bin metrekaresi sıcak asfalt, 6 bin metrekaresi ise parke taşı olmak üzere toplam 22 bin metrekare yol yapım çalışması yürütülecek. Çalışmaların ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nin uzun yıllardır devam eden yol sorunu sona ermiş olacak. - AYDIN

İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak
İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak
İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak
İkiçeşmelik Mahallesi'ne 22 bin metrekare yol yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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