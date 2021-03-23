İkiçeşmelik Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor
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İkiçeşmelik Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

23.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:46
İkiçeşmelik Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin kentin en eski yerleşimlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kentin en eski yerleşimlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler sokaklara yağmur suyu hattı döşemeye devam ediyor.

Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı alt ve üst yapı yenileme seferberliği kentin en eski mahallerinden biri olan İkiçeşmelik'te devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler mahallede bulunan 1 cadde ile 19 sokağın alt ve üst yapısını komple yenilemek için yürüttüğü çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. 601 Sokak'a yağmur suyu hattı döşeme işlerini tamamlayan ekipler, Küçükköy Sokak'ta hafriyat ve tesviye çalışmalarına başladı. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının ardından ASKİ ekipleri bölgeye içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Elektrik, telefon ve internet alt yapıları da değişecek olan İkiçeşmelik Mahallesi'nde son olarak Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 22 bin metrekare yol yapım çalışması gerçekleştirecek.

Taziye Evi çalışmaları aralıksız sürüyor

Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapımına başladığı Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları da devam ediyor. Sosyal tesisin inşa çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da park olanı olarak planlanan arazide hafriyat ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek sosyal tesisin 1. katı anne-bebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak. Çevresinde ise peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeteryanın da yer alacağı proje tamamlandığında, Kuşadası'nda hem uzun zamandır eksikliği duyulan önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak hem de kent yeni bir yeşil alana kavuşacak. - AYDIN

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor
İkiçeşmelik Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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