İki zabıta korona virüsten hayatını kaybetti
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İki zabıta korona virüsten hayatını kaybetti

13.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:04
İki zabıta korona virüsten hayatını kaybetti

Gaziantep'te, uzun yıllardır Şehitkamil Belediyesinde zabıta olarak görev yapan iki arkadaş 10 gün arayla korona virüse yenik düştü.

Gaziantep'te, uzun yıllardır Şehitkamil Belediyesinde zabıta olarak görev yapan iki arkadaş 10 gün arayla korona virüse yenik düştü.

35 yıllık zabıta memuru Adem Doğan, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Kasım'da hayata gözlerini yumarken, görev arkadaşı olan 28 yıllık zabıta memuru Mesut Aydemir de korona virüs ile savaşını kaybetti.

Şehitkamil Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Adem Doğan (59) 30 Kasım'da korona virüs dolayısıyla yaşamını yitirirken, 10 gün sonra da başka bir zabıta memuru Mesut Aydemir (53) yine korona virüse yenik düştü.

İki görev arkadaşının 10 gün arayla yaşamını yitirmesi Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerde büyük bir üzüntüye yol açtı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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