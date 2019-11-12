'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor
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'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahip

12.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:31
'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahip.


Doğumdan sonra annesi yavru kediyi kabul etmediği için, Duo, 'ta bir kedi hastanesinde veteriner hekim olarak çalışan Dr. Ralph Tran tarafından sahiplenildi ve oradaki doktorlar sayesinde hayata tutunabildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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