'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor
Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews.
12.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:21
Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: 'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor