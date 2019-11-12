'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

12.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:21

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews