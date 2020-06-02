İki yurt, hastane ek binası olarak kullanılacak Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki yurdun, hastane ek binası olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki yurdun, hastane ek binası olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentteki salgın hastanelerinde genel hasta kabulüne başlanmasına ilişkin karar aldı.

Buna göre, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına bağlı Avşar Kız Öğrenci Yurdu ve Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu'nun, kamu hastane hizmetlerine bağlı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ek binası olarak kullanılmasına karar verildi.

Kararda, "Buralarda her türlü tedavi, takip, güvenlik, izolasyon, sağlık personeli görevlendirmesi ve koordinasyon sağlanması vb. hizmetlerin İl Sağlık Müdürlüğünce, bu binaların malzemeli temizlik ve imkanlar dahilinde diğer lojistik hizmetlerin (personel dahil) AFAD tarafından, personel, hasta ve refakatçilerin yemek hizmetlerinin de Kızılay tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA