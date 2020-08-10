İki yolcu minibüsünden hırsızlık araç kameralarına yansıdı Bursa'da yolcu minibüslerinden 2 bin lira çalması araç kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da yolcu minibüslerinden 2 bin lira çalması araç kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

Kentte 2 ve 5 Ağustos'ta iki minibüsten gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Minibüslerdeki araç kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.Ö. (25) olduğunu tespit etti.

Zanlının adresini belirleyen polis, Y.Ö'yü yakaladı.

Araç içindeki kameralara yansıyan görüntülerde şüphelinin minibüslere girmesi ve şoför koltuğunun yanında bulunan paraları çalması yer alıyor.

Kaynak: AA