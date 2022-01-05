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İki yıllık çalışmayla elektrik şebekesi hırsızları tutuklandı

İki yıllık çalışmayla elektrik şebekesi hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de elektrik trafolarından çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan 3 kişi yakalandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de elektrik trafolarından çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıltepe ve Derik ilçelerinde elektrik trafolarına girerek hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle uzun süredir jandarma ekiplerinin takibinde olan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, iki ilçede yoğunlaşan trafo hırsızlıklarıyla ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından jandarma güçlerine birçok kez şikayet başvurusu yapıldı. Yaklaşık 2 yıl süren takip sonucunda trafolardan her biri yaklaşık 13 bin lira değerinde olan 62 adet redresörü çaldıktan sonra bunları kırarak içerisindeki bakır aksamı hurdacılara sattıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen 3 sanıktan 2'si hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

İki yıllık çalışmayla elektrik şebekesi hırsızları tutuklandı

İki yıllık çalışmayla elektrik şebekesi hırsızları tutuklandı

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