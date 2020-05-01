İki yıldır kaldığı otelde ölü bulundu (2) Yeniden
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İki yıldır kaldığı otelde ölü bulundu (2) Yeniden

İki yıldır kaldığı otelde ölü bulundu (2) Yeniden
01.05.2020 07:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:29

Sayın Yazıişleri müdürlerine'Emekli polis otel odasında ölü bulundu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile ölen kişinin emekli polis olmadığını düzelterek yeniden geçiyoruz-----------------Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'in Konak ilçesinde emekli Fethi Şaşmaz (56)...

Sayın Yazıişleri müdürlerine

'Emekli polis otel odasında ölü bulundu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile ölen kişinin emekli polis olmadığını düzelterek yeniden geçiyoruz

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'in Konak ilçesinde emekli Fethi Şaşmaz (56) 2 yıldır kaldığı oteldeki odasında ölü bulundu. Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Konak'ta iki  yıldır aynı otelde kalan emekli Fethi Şaşmaz'ın uzun süredir odasından çıkmaması ve kapısının kilitli olmasından şüphelenen kat görevlisi durumu yönetime bildirdi. Bunun üzerine yedek anahtarla odaya giren görevli, Şaşmaz'ı yatağında yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlisi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaşmaz'ın öldüğünü belirledi. Belediye doktoru yaptığı incelemenin ardından Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fethi Şaşmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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