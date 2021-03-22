İki yıldır aranan araç, kovalamaca sonucunda yakalandı
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İki yıldır aranan araç, kovalamaca sonucunda yakalandı

22.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:55
İki yıldır aranan araç, kovalamaca sonucunda yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün otomobilinin 2 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün otomobilinin 2 yıldır arandığı ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama esnasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kısa süreli kovalamaca sonunda durduruldu. Şahıs ve araçla ilgili yapılan sorgulamada, aracın 2 yıldır arandığı ortaya çıktı. Sürücü R.A. olay yerinde gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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