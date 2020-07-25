İki yılda yaptığı hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye etti
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İki yılda yaptığı hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye etti

Bolulu naht sanatçısı İsmail Şentürk, 2 yılda yaptığı 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre enindeki hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye ettiğini bildirdi.

İki yılda yaptığı hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye etti
25.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:09

Bolulu naht sanatçısı İsmail Şentürk, 2 yılda yaptığı 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre enindeki hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye ettiğini bildirdi.

Şentürk, Bolu Belediyesince açılan ahşap atölyesinde yapımına 2017 yılında başladığı ve Hazreti Muhammed'in karakteristik özellikleriyle fizyolojisini anlatan dev hilye şerif tablosunu geçen yıl tamamladı.

Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan sergide eserini sergileyen Şentürk, burada hilye şerif tablosunu Ayasofya cami olduğu takdirde oraya bağışlayacağını açıklamıştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayan Şentürk, tablosunun burada uygun bir alana yerleştirilmesi adına girişim başlattı.

Şentürk, AA muhabirine, hilye şeriflerin Hazreti Ali'den bugüne geldiğinin rivayet edildiğine değinen Şentürk, şunları belirtti:

"Metnin başlangıç kısmında da zaten 'Hz Ali'den rivayet olunur ki' diye başlar. Devamında da Peygamberimizin özelliklerini anlatır. Değerli metinlerdir. Yapım tekniklerine gelecek olursak. Hilye şerifimiz 2 yılda tamamlandı. 2017'de başladık yapmaya 2019'un başında da hazır oldu. Ebatı 2,5 metreye 1 metre 60 santimdir. Yapım tekniği olarak oyma, kıl testere ile ahşap kesim ve farklı ağaçlarını iç içe geçmesinden oluşan katma tekniği mevcuttur. Kenar çerçevesi hatai motiflerde denilen Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden oluşmaktadır. Farklı farklı ağaçlar kullanılmıştır." dedi.

Şentürk, geçen yıl açılan sergide bu tabloyu Ayasofya'da görmek istediğini söylediğini anımsatarak, "Neden Ayasofya, diyecek olursak, Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin de İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi bulunmaktadır. Ayasofya, fethin sembolüdür. Bu anlamda bu dakikadan sonra hilye şerifin bizde bulunmasının uygun düşmeyeceğine karar verdim.." ifadesini kullandı.

Yaptığı bu tabloyu almak isteyen çok kişinin olduğunu hatta almak için 300 bin lira teklif edildiğini dile getiren Şentürk, "Ben hilye şerifi satmaktan ziyade Boluluların hediyesi olarak gerekli izinler alındıktan sonra Ayasofya'da görmek istiyorum. Orada görerek Bolulular olarak gururlanmak istiyoruz ancak şu anda bir gelişme yok. Girişimlerimiz oldu. İnşallah olumlu sonuç gelir. Gerekli izinler alınır." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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