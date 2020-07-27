İki yılda Katar'a 25 bin küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı
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İki yılda Katar'a 25 bin küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Van'da, besicilerin büyük emekle yetiştirdiği 2 bin 150 küçükbaş hayvan Kurban Bayramı öncesinde Katar'a ihraç edildi.

27.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:00

Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Van'da, besicilerin büyük emekle yetiştirdiği 2 bin 150 küçükbaş hayvan Kurban Bayramı öncesinde Katar'a ihraç edildi.

Bölgede yetiştirilen küçükbaş hayvanların yurt dışına ihraç edilmesi, kentte hayvancılığın canlanmasına katkı sağlıyor.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinden Kurban Bayramı öncesinde 2 bin 150 küçükbaş hayvanın Katar'a ihraç edilmesi, sektör temsilcilerini sevindirdi.

Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana binlerce küçükbaş hayvanın Katar'a gönderildiğini söyledi.

Van'ın Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olduğuna dikkati çeken Polat, "Katar'a ihracatın başlaması hayvancılığa ilgiyi de artırdı. Bu ihracat yeni bir pazar oluşturdu. Bu sayede hayvancılık canlandı ve genişledi. Besiciler hayvanlarını daha rahat elden çıkarmaya başladı. Bu yıl pandemiden dolayı 3 bin 400 tane küçükbaş hayvan gönderebildik fakat gelecek yıllarda bu ihracat daha çok artacak. Daha önce 1250 hayvan göndermiştik, bayram öncesinde de 2 bin 150 hayvanı araçlara yükleyerek gönderdik." ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye büyük katkısı var"

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de bu ihracatın gençlerin tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu anlattı.

Hükümetin de desteğiyle Van'ın hayvancılıkta eski hareketliliğine dönmesini ümit ettiklerini dile getiren Süer, "Önceki yıllarda da Van'dan Arap ülkelerine hayvan ihraç ediliyordu. İnşallah bu ihracat gelecek yıllarda Katar ile sınırlı kalmayacak. Van Ticaret Borsası olarak ihracatçılarımızın yanındayız. Bu ihracatın Türkiye ve Van ekonomisine büyük bir katkısı var. Modern hayvancılığın ilimizde gelişmesi için önemlidir." diye konuştu.

Besicilerden Cengiz Gülara da 22 yıldır hayvancılık yaptığını ve iki yıldır yetiştirdikleri hayvanları yurt dışına gönderdiklerini ifade ederek "İki yılda Katar'a 30 bine yakın küçükbaş hayvan ihraç ettik. Bu ihracat besicilerimiz için büyük bir gelir kaynağı oldu. Ne kadar çok talep olursa biz karşılayıp gönderebiliriz." dedi.

İki yılda Katar'a 25 bin küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Kaynak: AA

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