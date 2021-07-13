İki yılda beş büyük organizasyon
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İki yılda beş büyük organizasyon

İki yılda beş büyük organizasyon
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir yandan İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'ni hizmete açıp diğer yandan arka arkaya uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan İzmir, başarıyla geride bıraktığı U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ardından gözünü daha büyük uluslararası organizasyonlara çevirdi.

Bir yandan İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'ni hizmete açıp diğer yandan arka arkaya uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan İzmir, başarıyla geride bıraktığı U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ardından gözünü daha büyük uluslararası organizasyonlara çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Spor kenti" vizyonuyla yola çıkan İzmir, bir uluslararası organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, U18 ve U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ile CEV Continental Cup'ın ardından U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası da hafta sonunda İzmir'de düzenlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yayınladığı mesajda uluslararası turnuvaların şehrimizin değerine değer katıldığını vurguladı.

Spor ve gençlik kenti İzmir

Kadınlarda Rusya, erkeklerde Slovenya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Spor ve gençlik kenti İzmir' vizyonunun bir sonucu olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Plaj voleybolunda iki yıllık sürede beş büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. İnciraltı'nda yeni hizmete giren Plaj Voleybolu Merkezi gibi iyi tesislere sahip olan, organizasyon kalitesi güçlü bir kent olarak artık daha üst turnuvalar için hazırız" dedi.

12 ay boyunca turnuva merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ise İzmir'in spordaki marka değerinin her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerek, "Ülkemizin en iyi plaj voleybolu tesisine sahibiz. Şimdi bizlere düşen görev, bu tesisi 12 ay boyunca bir turnuva merkezi haline getirmek. Sadece plaj voleybolu değil, plaj futbolu ve plaj hentbolunda da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlere başladık" diye konuştu.

Dünya şampiyonası için hazırız

Plaj voleybolunda Büyükler Dünya Şampiyonası'nın bir ayağının İzmir'de organize edilmesi ile ilgili sürecin başladığına işaret eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ise şunları söyledi: "Türkiye Voleybol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile geliştirdiğimiz iş birliği ile iki yılda beş büyük şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Büyüklerde Dünya Şampiyonası'nın bir ayağının da İzmir'de olması için çalışıyoruz. 2028'de 12 ayrı branşta düzenlenmesi planlanan plaj sporlarındaki çoklu oyunlar için de girişimlerimiz var. Avrupa'nın bu en iyi tesisini, Avrupa'nın plaj sporları merkezi yapmak, Avrupa Plaj Oyunları'nı da burada düzenlemek istiyoruz. "

Kaynak: Habermetre

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