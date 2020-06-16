İki yılan tavuk kümesine dadandı İki yılan tavuk kümesine dadandı Kümesten çıkartılan yılanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı Çatalca'da bir tavuk kümesine giren iki yılan itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamalar sonucunda kümesten çıkarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İki yılan tavuk kümesine dadandı Kümesten çıkartılan yılanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı İSTANBUL - Çatalca'da bir tavuk kümesine giren iki yılan itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamalar sonucunda kümesten çıkarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Olay, akşam saatlerinde Çatalca'da bulunan bir tavuk kümesine yaşandı. Kümesten tavuk seslerini duyan tavuk sahibi hemen kümese doğru gitti. Kümesin içine baktığında iki yılan görünce koşarak uzaklaştı. Hemen itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri kümeste bulunan yılanları çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, sopalarla yılanları kümesten çıkartıp doğaya bıraktı. Kaynak: İHA