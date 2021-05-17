İki yıl önceki husumet dün gece cinayetle sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki yıl önceki husumet dün gece cinayetle sonuçlandı

İki yıl önceki husumet dün gece cinayetle sonuçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de iki yıl önceki kavgadan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişinin tartışması kavgaya dönünce bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Eskişehir'de iki yıl önceki kavgadan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişinin tartışması kavgaya dönünce bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce Hoşnudiye mahallesinde bulunan Barlar sokağındaki bir içkili mekanda Mustafa K. (38) ile Kerim Enes B.'nin de dahil olduğu bir kavga çıktı. Bu kavgadan sonra aralarında husumet oluşan Mustafa K. ile şüpheli Kerim Enes B., Büyükdere mahallesi Saygılı sokakta dün gece saatlerinde karşılaştı. Şahısların arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi uzun sürmedi. Kavga esnasında Kerim Enes B., alkolün etkisiyle üzerinde taşıdığı bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Kerim Enes B. ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Silahlar ateşlendi, mahalleli kaçacak yer aradı
Silahlar ateşlendi, mahalleli kaçacak yer aradı
'Ne bakıyorsun' tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü
"Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Pınar Altuğ Jennifer Lopez
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki yıl önceki husumet dün gece cinayetle sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:30:55. #1.15#

title