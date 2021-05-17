İki yıl önceki husumet dün gece cinayetle sonuçlandı

Eskişehir'de iki yıl önceki kavgadan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişinin tartışması kavgaya dönünce bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Eskişehir'de iki yıl önceki kavgadan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişinin tartışması kavgaya dönünce bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce Hoşnudiye mahallesinde bulunan Barlar sokağındaki bir içkili mekanda Mustafa K. (38) ile Kerim Enes B.'nin de dahil olduğu bir kavga çıktı. Bu kavgadan sonra aralarında husumet oluşan Mustafa K. ile şüpheli Kerim Enes B., Büyükdere mahallesi Saygılı sokakta dün gece saatlerinde karşılaştı. Şahısların arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi uzun sürmedi. Kavga esnasında Kerim Enes B., alkolün etkisiyle üzerinde taşıdığı bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Kerim Enes B. ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı