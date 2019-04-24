İki Yıl Önce Işid Örgütünden Kurtulan Musul'da Alkol Satışı Yeniden Başladı

İki Yıl Önce Işid Örgütünden Kurtulan Musul'da Alkol Satışı Yeniden Başladı

Irak ordusunun, Musul’u IŞİD’den kurtarmasının ardından iki yıl sonra, bu kentte alkollü içki satışı yeniden başladı.

İki Yıl Önce Işid Örgütünden Kurtulan Musul'da Alkol Satışı Yeniden Başladı

Irak ordusunun, Musul'u IŞİD örgütünden kurtarmasının ardından iki yıl sonra, bu kentte alkollü içki satışı yeniden başladı.

Alkol satışının başlamasının ardından kimi müşteriler alkollü içecekleri siyah plastik torbalar içinde, kimisi ise plastik şişelere koyarak satın alma yoluna gidiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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