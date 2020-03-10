İki yıl içinde 290 bin pompa ve 25 bine yakın kantarın muayenesi yapılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20'nin üzerinde vinçli kamyon, akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye'nin her tarafında hizmet verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20'nin üzerinde vinçli kamyon, akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye'nin her tarafında hizmet verecek. Filoda 200'e yakın eğitimli personel de teknik destek sağlamak için bulunacak. Böylece, ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı. Barank Varank, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Ekim ayında yaptıkları mevzuat değişikliğiyle Türk Standardları Enstitüsünü (TSE) muayene işlemleri için yetkilendirdiklerini hatırlattı.



Periyodik muayenelerden TSE'nin sorumlu olacağını vurgulayan Varank, bu düzenleme ile devreye aldıkları çift taraflı denetim mekanizması sayesinde tüketici güvenini daha da artırmayı ve tüm süreçleri daha profesyonel yönetmeyi hedeflediklerini belirtti. 2020 yılının ilk iki ayında muayenesi TSE'ye devredilen ölçü aletlerine sahip firmaların mevzuat gereği sisteme kayıt yaptırdıklarını kaydeden Varank, "Programımızın hemen ardından araçlar yola çıkacak ve bu ölçü aletlerinin denetimine başlayacak. 2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20'nin üzerinde vinçli kamyon, akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye'nin her tarafında hizmet verecek. Filoda 200'e yakın eğitimli personel de teknik destek sağlamak için bulunacak. Böylece, ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.



Varank, tüm bunların yanı sıra tanker sayaçlarının, lastik basınç-ölçerlerin, demiryolu yük sarnıçlı vagonlarının, hassas kütle ölçülerinin, sıkıştırılmış doğal gaz sayaçlarının, hacim ölçek kaplarının ve aks kantarlarının da muayeneden geçirileceği bilgisini verdi. İki sene sonunda, Türkiye'de ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacaklarının altını çizen Varank, "Bu işin üretici ve tüketiciye katkıları olacak. Doğru üretim yapan, kurallara uyan ve üretimde kaliteyi önceleyen firmalar pazarda bu sayede daha sıkı tutunacaklar. Tüketici cephesine gelirsek de alınan ürünün miktarının doğru olması bir tüketicinin en doğal hakkıdır. Eğer ölçü aleti hatalı ölçüm yapıyorsa, orada hakkaniyetten bahsetmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla tüketicilerimizin verdiklerinin karşılığını doğru bir şekilde alması için bu denetimlerin ve muayenelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi şart" şeklinde konuştu.



Tüm bu uygulamaların yanında şikayet muayenelerine ağırlık verileceğine işaret eden Varan, "Tüketici korunacak, haksız rekabet engellenecek. Bu projeyle TSE'nin muayene ve gözetim kapasitesini artırarak, kuruluşumuzu bir üst lige de çıkarmış oluyoruz. TSE zaten teknik altyapısı, yetkin kadrosu ve yılların tecrübe birikimiyle milli kalite ve belgelendirme kuruluşu olarak başarılı işlere imza atıyor. Kurumumuz yılda 80 binden fazla deney ve kalibrasyon raporu veriyor, 100 binin üzerinde gözetim ve muayene faaliyeti gerçekleştiriyor. Ürün ve yönetim sistemleri alanında yılda yaklaşık 25 bin belgelendirme faaliyeti yürütüyor. Böylece sanayicinin iç ve dış piyasalara açılmasını kolaylaştırıyor" ifadelerine yer verdi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Varak, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının denetimine ilişkin soruya, "Çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarımız, EPDK ekiplerimiz ve bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bu elektrik şarj istasyonları da devreye girdiğinde bunların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için gerekli denetimleri yapacağız. Türkiye'de kullanılan tüm sayaçlar, metrik cihazların piyasa gözetimi ve denetiminden bakanlığımız sorumlu" şeklinde yanıt verdi.



TSE Başkanı Adem Şahin ise konuşmasında daha yoğun çalışmalar yürüteceklerini aktararak, faaliyetlerin daha etkin yapılabilmesi ve bakanlığın daha planlayıcı, daha kontrol edici ve etkin denetimler yapabileceği bir konuma taşınması için de bu uygulamaya geçtiklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA