"İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Mersinlilere ve Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içinde olduklarını belirterek, "İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak Mersin-Adana arasında yapımı eden Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesine gelen Karaismailoğlu'nu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin milletvekilleri karşıladı. Şantiye binasında, yüklenici firma yetkililerinden brifing alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir bölümü tamamlanan pistlerde inceleme yaptı.

"PROJELERİN EN KISA ZAMANDA BİTMESİ İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Karaismailoğlu, pistte gazetecilere, havalimanı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bugün Mersin genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunup, saha ziyaretleri yapacağını söyledi. Mersin'de devam eden projeleri yerinde inceleyeceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu projelerin en kısa zamanda bitmesi için takipçisi olacağız. Yeni yapılacak projeler ve yatırımlarla ilgili de arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunup, onların da belli bir program dahilinde ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"HAVA YOLU HALKIN YOLU OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Hükümetleri döneminde 24 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Yolcu sayısını 30 milyonlardan 210 milyonun üzerine çıkardık. Hava yolu halkın yolu oldu" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR BÜTÜN ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ"

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının son durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesinde vatandaşlara yakışır bir havalimanı yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bütün çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Havalimanı bağlantı yolları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız. Bölgeye hizmet edecek. Mersinlilere ve Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içerisindeyiz."

"HAVALİMANINI İKİ YOL İÇİNDE FAALİYETE ALACAĞIZ"

Üst yapıyla ilgili projeleri de tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık; önümüzdeki günlerde ihalesine çıkıyoruz. Devamında 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. Bütün detaylar düşünülerek projelendirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, yıl içerisinde inşaatına başlayıp, en geç iki yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefindeyiz. Bunun takipçisi olacağız. Bakanımız, valimiz ve milletvekillerimizle birlikte bütün görüş alışverişlerimizi yapıp, hizmetin bir an önce sağlanması için Çukurova'nın özlemle beklediği, milletimize yakışır bir havalimanını önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyete alacağız" dedi.

Buranın sadece bir havalimanı olarak hizmet vermeyeceğini, aynı zamanda OSB, sanayi, deniz, limanlar, turizm, tarım ve diğer bütün sektörlere hizmet edecek çok değerli bir yatırım olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Buraya yaptığımız yatırım, katbekat geri dönüş olarak kısa zamanda alacağımız temennisi içerisindeyiz. Planlamalarımızı o şekilde yaptık" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bir soru üzerine, "Bütün planlamalarımız, iki yıl bitmeden buraya uçağın inmesi. Çalışmalarımız ve hedefimiz o" yanıtını verdi.

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İHA