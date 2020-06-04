İki yeni Millet Bahçesi hizmete açılıyor
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İki yeni Millet Bahçesi hizmete açılıyor

İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri yarın hizmete açılıyor.

04.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:58

İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri yarın hizmete açılıyor.

Pendik ve Halkalı'daki millet bahçeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açılacak.

Millet bahçelerinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan katılacağı bildirildi.

İstanbul'da yarın açılacak 235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

İki yeni Millet Bahçesi hizmete açılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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