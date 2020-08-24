HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İki yeni fabrika tarıma destek olacak

Vali Ayhan, 2018 yılı Ekim ayında temelleri atılan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin ekim ayında açılmalarının planlandığını söyledi.

İki yeni fabrika tarıma destek olacak
24.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:11

Vali Ayhan, 2018 yılı Ekim ayında temelleri atılan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin ekim ayında açılmalarının planlandığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret A.Ş (SİVTAŞ), bünyesinde hizmet verecek olan yem fabrikası ile süt işleme tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Ayhan, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımda bulunan inşaat çalışmalarında yüklenici firmadan da bilgi aldı. Salih Ayhan'a incelemelerinde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, SİVTAŞ A.Ş Genel Müdürü Hakan Bozbıyık ve diğer yetkililer de eşlik etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın iki önemli tesise kavuşacağını belirterek, "İlimiz bir değer kazanıyor, Sivas'ın yeni bir markası doğuyor diyebiliriz. Buradaki inşaatı sık sık ziyaret edip, işlerin ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Önemli ve ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bundan dolayı çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Fabrikaların 29 Ekim'de açılması planlanıyor

Ayhan açıklamasında, "Tarımda Sivas iyi bir alt yapıya sahip. Biz her alanda mutlaka lokomotif bir güç oluşturmaya çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla üretimleri ile bizleri mutlu eden çiftçilerimiz yoğunlukta. SİVTAŞ, onlara rehberlik danışmanlık yapacak, önünü açacak, bunların biraz daha moral ve motivasyonunu artıracak, öğrettiklerini de alıp işleyecek. Geçen yıl 29 Ekim'de fabrikaların temellerini attık. İnşallah bu 29 Ekim'de de üretime başlayacağız. Sivas'ımızın bir diğer kazandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Sivas, tarım ve hayvancılıkta Türkiye adeta üs olacak. Hububatta, aromatik bitkilerde, hayvancılıkta, damızlık ve sağmalda, bütün bu tarım ve hayvancılıktaki ana unsurlarda Sivas, bir cazibe merkezi olacak. Çünkü altyapımız ve coğrafyamız buna müsait. İrade var, cesur yürekli çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız var. İnşallah SİVTAŞ, ilk fabrikaları ile Sivas'ımızda adından sıkça söz ettirecek, çok önemli markamız olacak" ifadelerine yer verdi.

"İlimiz istihdamda ve üretimde daha iyi noktalara gelecek"

Vali Ayhan, birinci Organize Sanayi Bölgesinde 20'ye yakın fabrikanın yer tahsisinin yapıldığını ifade ederek, "Sivas her alanda gelişme kaydediyor. Pandemi sürecine rağmen hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Sivas'ımız üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Yeni fabrikalarımız ile ilimiz istihdamda ve üretimde daha iyi noktalara gelecek. Müteşebbislerimizi Sivas'ı gezmeye, ilimizi görmeye davet ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı Güncel
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Karadeniz'deki keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Ekonomi
Karadeniz'deki keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Amber Heard Cüneyt Arkın Selami Şahin
Spor Fuat Çapa Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: İki yeni fabrika tarıma destek olacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:57:34. #1.14#
title