İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı - Haberler
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İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki bankamatik arasında bulunan boşlukta mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki bankamatik arasında bulunan boşlukta mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan iki bankamatik arasında bulunan boşluktan gelen sesler üzerine vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boşluk içerisinde iki yavru kedinin sıkıştığını tespit etti.

Yavru kedilerin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler, daha sonra uzanarak iki yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - HATAY

İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

İki yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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