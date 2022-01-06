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İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda iki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda iki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 'Genel Güvenlik Tahdit Kodu' bulunmasından dolayı hakkında sınır dışı kararı verilen yabancı uyruklu D.E.M. ile birlikte kimliksiz olduğu tespit edilen ve illegal giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu H.M. hakkında verilen kararlar doğrultusunda, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. - NEVŞEHİR

İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

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