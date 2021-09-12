'İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen yıl çok nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir şekilde artacağını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "İki virüs de aynı anda vücutta bulunabilir, bunlardan biri hastalık yapabilir, diğeri de boğazda sadece çoğalabilir; ama aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Grip sezonu başlayınca bunu muhtemelen yaşayacağız. Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz" dedi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı da 15 Ekim'den itibaren grip vakalarının görülmeye başlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çok nadir görülen virüsleri hatırlatarak grip sezonu öncesi DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

"Henüz Türkiye'de grip sezonu başlamadı, bir tane bile grip vakamız henüz yok. Böyle bir vaka şu an yoktur; ama teorik olarak mümkün. Delta varyantı o kadar yaygın ki, halen daha 500 bin civarında aktif vaka var. Belirtisi olanlara test yaptığımız için 'yüzde 90'ı aşağı yukarı belirtisiz seyreder' diyoruz, bunları saptayamıyoruz. Demek ki, 'toplam 5 milyon civarında aktif vaka var' demektir bu. Bu kadar yoğun vakanın olduğu dönemde, yaklaşık 1 ay önce grip kurulunda sonuçları gördük. Geçen sene çok nadir gördüğümüz birçok virüs, bu yıl ciddi artış gösteriyor. Bunun da tek nedeni; artık eskisi kadar maske ve mesafe kuralına bu yıl uymamamız. Doğal olarak onu yakaladığımızda, bir insanın boğazında da o sırada çoğalmakta olan koronavirüs olabilir, dolayısıyla ikisini birden tespit edebilirsiniz. Grip, soğuk algınlığı vakalarından örnek aldığımızda çok fazla vakada birden fazla virüs olduğunu görüyoruz. İki virüs de aynı anda vücutta bulunabilir, bunlardan biri hastalık yapabilir, diğeri de boğazda sadece çoğalabilir; ama aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Hastalık sadece aynı anda bir virüs ile olur ama kişinin boğazında PCR testi yaptığınızda birden fazla virüsü bulabilirsiniz. Teorik olarak belki koronavirüstür, grip virüsü olabilir, belki de griptir ama aynı anda koronavirüs de boğazında bulunabilir."

'BU YIL GRİP ARTI KORONAVİRÜS VAKALARINI GÖRECEĞİZ'

Prof. Dr. Ceyhan, bu yıl grip sezonunun başlamasıyla bu tablo ile karşılaşılabileceğini belirterek, "Grip sezonu başlayınca bunu muhtemelen yaşayacağız. Grip virüsü, Güney Yarım Küre'de geçen yıla göre artış gösterdi. Onlar grip sezonunu bizden önce yaşıyor. Kuzey Yarım Küre'de de sadece biz değil, diğer ülkelerde de grip vakalarında bu yıl artış göreceğiz. Geçen yıl virüsü gösterilmiş kesin olan tek vakamız vardı, bu yıl muhtemelen bunun epey üstünde olacak. Bu yüzden grip aşılarını insanlar yaptırmayı ihmal etmesin. Geçen yıl çok az vaka görülmesinin nedenlerinden biri de grip aşısının önceki yıllara göre, daha fazla yapılmasıydı. Bu çok soruluyor; 2 aşının aynı anda mı, kaç gün arayla mı yapılacağı kuralları tamamen iki canlı aşı için söz konusu. Ne grip aşısı ne de koronavirüs aşısı canlı aşılar değil. Bunları aynı gün, birer gün arayla, 3 gün arayla istediğiniz aralıkta yaptırabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bunu ihmal etmemek de yarar var. Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz. Beklentimiz şu; eğer böyle görürsek gripse daha öncekilerden daha ağır bir grip tablosu, koronavirüs ise diğerlerinden daha ağır koronavirüs tablosu ortaya çıkaracak" diye konuştu. ÜMİT SAVAŞÇI: BU YIL GRİP AŞISINI ÖNERMEYEBİLİRİZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da 15 Ekim'den itibaren grip vakalarının görülmeye başlayacağını belirterek "Grip sezonu daha henüz gelmedi, genelde Ekim'in 15'inden itibaren grip vakalarımız başlar. Aşılanmayı şu an için önermiyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu ile görüşüp görüş verecektir. Bazı kurallara dikkat etmesek de maske, el hijyeni, okullarda sınıfların havalandırılması, mesafe korunduğu için bu yıl çok fazla grip vakası beklemiyoruz. Bu yıl grip aşısını önermeyebiliriz. Grip aşısı için yaptırma anlamında herhangi bir önerimiz yok, şu an için erken" ifadesini kullandı.