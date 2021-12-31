İki veya üç tekerlekli araç üreticilerine yönelik AB'ye uyum güncellemeleri yapıldı - Haberler Ekonomi
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İki veya üç tekerlekli araç üreticilerine yönelik AB'ye uyum güncellemeleri yapıldı

İki veya üç tekerlekli araç üreticilerine yönelik AB'ye uyum güncellemeleri yapıldı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

???? İki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosiklet üreticilerinin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum güncellemeleri gerçekleştirildi.

???? İki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosiklet üreticilerinin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum güncellemeleri gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosiklet üreticilerinin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak AB mevzuatına uyum güncellemeleri yapıldı.

Düzenlemelerle, motosikletlerde daha düşük emisyon değerlerine geçişi sağlayacak avro 5 geçişinin 2022 yılı sonu itibarıyla kademeli olarak sağlanması ve aynı zamanda güvenliğe ilişkin hususların geliştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, AB Komisyonunca yayımlanan değişikliklerle AB'de motosiklet üreticilerine sağlanan bazı uygulama ötelemelerinden üreticilerin de yararlanması amacıyla düzenlemede yapıldı.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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