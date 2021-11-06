İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

AA - Haberler | Güncel

Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Yoğun sisin görüldüğü İstanbul'da dün Kadıköy-Ortaköy seferini yapan bir vapur, başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı.

Vapurun, tehlikenin ardından seferini tamamlayamayarak, Üsküdar iskelesine demirlediği öğrenildi.

O anları vapurdan görüntüleyen Fatih Ural, AA muhabirine olayın gerçekleşme anını şöyle anlattı:

"Dün saat 18.00 civarında Kadıköy'den Ortaköy'e gitmek için vapur iskelesine geldim. Oradaki görevliler önce seferlerin iptal olduğunu söylediler. Vatandaşları geri göndermeye başladılar. Sonra kararlarını değiştirip seferlerin açıldığını, binebileceğimizi söylediler.

Bindik. Çok sis vardı gerçekten. Bir anda yanımızdaki vapur belirdi. Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı. Ben de hemen çekim yapmaya başladım. Sıfıra sıfır, gerçekten teğet geçti. Ondan sonra zaten kaptanımız Üsküdar'a bizi bıraktı, seferler de iptal oldu."

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

AA - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da iki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

İstanbul'da iki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

 İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek

İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek

 Etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title