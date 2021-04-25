İki ürüne daha AB koruması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki ürüne daha AB koruması

İki ürüne daha AB koruması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağıyla Çanakkale'nin Bayramiç beyazının coğrafi işareti Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağıyla Çanakkale'nin Bayramiç beyazının coğrafi işareti Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edildi.

Taşköprü sarımsağı ilçede 126 köyde üretiliyor ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22'sine denk geliyor. Bilimsel adı 'Allium sativum' olan, vitamin ve mineraller açısından en zengin tür olarak gösterilen ürün bu özellikleri tarımının yapıldığı bölgenin ılıman ikliminden ve kumlu topraklarından alıyor. Aromalı, keskin kokulu ve diğer türlere göre daha acı olan Taşköprü sarımsağı kanser riskini azaltan selenyum elementi açısından çok daha zengin.

Karotenoidler, polifenoller ve C vitamini bileşikleri bulunduran Bayramiç beyazı denen nektarinse tam bir antioksidan kaynağı. Ürün bu özelliklerini ve yüksek aroma değerini Kaz Dağları'nın sağladığı yüksek oksijene ve denizden gelen iyota borçlu. Bayramiç'in bu mikroklima iklimi ürünün başka bir yerde yetişmesini de imkansız...

Bayramiç beyazı yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda, yılda sadece yaklaşık 15 bin ton üretilebiliyor. Bayramiç beyazının coğrafi işaret yolculuğu 2010'da yerli coğrafi işaret tescili almasıyla başlamıştı.

Alınan bu kararlarla Türkiye'nin AB tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı yedi oldu.

Bayramiç beyazı yılda yaklaşık 15 bin ton üretilebiliyor.

SIRADA BEKLEYENLER DE VAR

AB tarafından koruma altına alınmayı bekleyen 17 ürünümüz daha var: Afyon sucuğu ve pastırması, Kayseri sucuğu, pastırması ve mantısı, İnegöl köftesi, Antep fıstığı, lahmacunu ve menengiç kahvesi, Edremit yeşil çizik zeytini, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı, Maraş çöreği ve tarhanası, Çağlayancerit cevizi, Milas yağlı zeytini, Gemlik zeytini ve Araban sarımsağı...

Kaynak: Hürriyet

Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Terör Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki ürüne daha AB koruması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 07:59:57. #1.14#

title