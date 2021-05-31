İki Ürün Daha Coğrafi İşaret Aldı

Yalova'da üretilen aronya meyvesi ve Konya'da yetişen "Hüyük çileği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Yalova'da üretilen aronya meyvesi ve Konya'da yetişen "Hüyük çileği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu iki ürünü daha coğrafi işretle tescilledi. Coğrafi işaret alan yeni ürünler Yalova'da üretilen aronya meyvesi ve adını Konya'da yetiştiği ilçeden alan Hüyük çileği oldu.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalıştıklarını belirten Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar "Yalova'da aronya üretiyoruz diye kalsın istemedik, organik aronya üretimine de yöneldik. Üreticilerimizden gelen talepler üzerine halihazırda 50 dekara yakın bir alanda organik aronya üretiyoruz.

Üreticilerimizin de bir kısmı bu sene organik ürün sertifikasını almış olacak. Yani halihazırda ürettiğimiz aronyamızın üçte birini organik olarak üretiyoruz. Biz bununla da yetinmedik ve diğer illerimizde üretilen diğer aronyalardan da farklı olduğumuzu, hem şeker hem meyve iriliği hem su oranı hem de hasat zamanının farklı olduğunu ortaya koyduk ve 2019 yılının ikinci yarısında Türk Patent Kurumuna 'Yalova aronyası' olarak coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Yapmış olduğumuz çalışma, analiz ve paydaşımız olan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile tamamladığımız çalışmalar sonunda Yalova'mızda üretilen ürünler 'Yalova aronyası' olarak coğrafi işaretini almış durumda. " dedi.

Yalova'da üretilen bütün aronyaların organik aronya olarak üretilmesi hedefinde olduklarını dile getiren Parıldar, bu yönde de çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Konya Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de ilçelerinde yetişen çileğin coğrafi işaret almalarından ötürü mutlu olduğunu belirtti. "Bu, hem bizi hem de üreticimizi ziyadesiyle memnun etti. Mayısta bölgemizde başlayan ilk hasatla birlikte coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çilek üretiminde gelinen noktayla artık yeni işletmeler kurulmaya başlandı. Özel sektör, bundan sonraki dönemde hasat edilen çileğin kurutulması işlemine de başlayacak. Bu yıl ülkemizin iç piyasasına da kurutulmuş çilekle gireceğiz. Vatandaşın yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesine sebebiyet veriyor. Hüyük çileğinin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alması için de gerekli çalışmaları başlatacağız. " ifadelerini kullandı.

İstatistiklere göre ülke genelinde bütün ürün gruplarında 2020 yılı sonu itibariyle 743 ürün tescillendi. 741 ürünün tescil çalışması ise sürüyor. Yalova konya hüyük aronya çilek coğrafi işaret

Kaynak: Habermetre