İki Ünlü Rapçi Khontkar ve Young Bego Şarkı Sözlerinden Dolayı Gözaltına Alındı

İki Ünlü Rapçi Khontkar ve Young Bego Şarkı Sözlerinden Dolayı Gözaltına Alındı

Rapçi Ezhel'den sonra Khontkar sahne adıyla tanınan Onur Dinç ve Young Bego, narkotik polis tarafından gözaltına alındı.

Rapçi Ezhel'in şarkılarında uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle içeri alınmasının ardından Khontkar ve Young Bego da gözaltına alındı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bugün yaptıkları müzikle uyuşturuya özendirdikleri gerekçesiyle tutuklanan rapçiler için Twitter üzerinden #FreeKhontkar ve #YoungBego etiketiyle kampanya başlatıldı. Mary Jane şarkısıyla tanınan rapçinin Youtube videosunun altına sıranın şarkıcıya geleceğini yazanlar olmuştu.

İLK DESTEK CEZA'DAN GELDİ

Twitter'da açılan etikete rap dinleyicilerinden büyük destek geldi. Ezhel'i sadece popüler olduğu için değil gerçekten sevdikleri için dinleyen kitle Khontkar ve Young Bego'ya da destek oluyor. Bu konuda ilk desteklerden biri Ceza'dan geldi.

İşte iki rapçi için atılan bazı tweetler...

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YORUMLAR (28)

  • ADINI BİLEN YAZSIN:
    Arkadaş kim bu insanlar, kim bu tipler, nasıl isimler? Ne dedikleri belli ne yaptıkları. Zibidi gelmiş zibidi gidecekler. En azından akıllarını başlarına alır daha düzgün iş yaparlar. Erkenler de bunları şarkıcı diye dinliyo. Yazık gençlerimize.
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  • ......:
    caydırıcı ceza almaları gerekir. Bunların sanatçı adlı altında milleti uyuşturucuya özendiriyorlar. Geriye ne kadar varsa toplanması lazım şu rapçıların
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    ADINIZI YAZIN: Kardeş şarkıda mary jane kelimesini duyunca uyuşturucuya özeniyor musun? hayır tabi ki sen özenmiyorsun. Ama başkaları özenebilir. Çünkü sen akıllısın başkaları gerizekalı. . . .
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  • ADINIZI YAZIN:
    Ve kenar mahalleler bi uyuşturucu madeniykenTek sorun mikrofonda bahsettiğim maddeler mi?Ceg''ide alıcaklar içeriye söyliyeyim
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