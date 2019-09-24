İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı.
24.09.2019 11:40
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı. Protokole göre iki üniversitenin akademisyenleri, tekstil ve mühendislik alanında yürütülecek bilimsel çalışmalarda işbirliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com