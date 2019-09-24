İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak

24.09.2019 11:40

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı. Protokole göre iki üniversitenin akademisyenleri, tekstil ve mühendislik alanında yürütülecek bilimsel çalışmalarda işbirliği yapacak.