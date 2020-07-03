İki üniversite bitirip 4 dil konuşan Rus kadın Bursa'da hayvancılık yapıyor
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İki üniversite bitirip 4 dil konuşan Rus kadın Bursa'da hayvancılık yapıyor

İki üniversite bitirip 4 dil konuşan Rus kadın Bursa'da hayvancılık yapıyor Rusya ve Türkiye vatandaşı olup iki üniversite mezunu, 4 dil konuşabilen Rus uyruklu bir kadın, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvancılık yapıyor.

03.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:34

İki üniversite bitirip 4 dil konuşan Rus kadın Bursa'da hayvancılık yapıyor

BURSA - Rusya ve Türkiye vatandaşı olup iki üniversite mezunu, 4 dil konuşabilen Rus uyruklu bir kadın, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvancılık yapıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'ne yerleşen çifte vatandaş Zamira Ağalıgil, çocukluk hayali olan çiftçilik mesleğini sürdürüyor. Her gün küçükbaş hayvanları ve tarlaları ile ilgilenen Zamira Ağalıgil, iki üniversite mezunu ve 4 dil konuşabiliyor.

Uzun yıllar turizm sektörü ile uğraştıktan sonra çiftçilik mesleğine adım atan Ağalıgil, "Daha önce uzun yıllar turizmle uğraştım. 2 üniversite bitirdim, 4 dil biliyorum ve bunun vermiş olduğu avantajlarla turizm işi yaptım. Bir süre sonra sıkıldım ve çocukluk hayalim olan çiftçiliğe başladım. Araştırmalarım sonucunda Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Orhaniye Mahallesi'ne geldim. Burayı çocukluğumdaki köyüme benzeterek, kendi köyüme yakın buldum ve o yüzden burada çiftçilik yapmaya karar verdim. Rusya'da, Türkiye'de bilinen adıyla Kafkaslar Bölgesinde yaşıyordum. Çocukluğumun geçtiği köy 4 bin nüfusluydu. Çocukluğumda da aynı bu şekilde bir hayatımız vardı ve o hayata olan özlemim beni buraya getirdi. Bundan sonraki hedefim de küçükbaş hayvancılığını ileriye taşımak ve benim gibi hayalleri olan kişilere umut kapısı olmak, hatta onlara iş imkanı sağlamak" diye konuştu.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Ağalıgil, "İşlerimin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yardım bekliyorum. Burada işlerimi büyütüp iş vermek istiyorum" dedi.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, "Erkeklerin bile zorlandığı hayvancılık sektöründe yabancı bir kadının yatırım yapıyor olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Biz de işletmeyi ve kendisini merak ettiğimiz için buraya gelerek yerinde kontrollerimizi yaptık. Kendisine nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bir değerlendirme yapacağız. Genç bir kardeşimizin böyle bir işe kalkışıyor olması gerçekten çok güzel ve diğer gençleri de cesaretlendirici bir olay" ifadelerini kullandı.

İki üniversite bitirip 4 dil konuşan Rus kadın Bursa'da hayvancılık yapıyor

Kaynak: İHA

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