İki ülkenin "Kardeşlik" buluşması

24.09.2019 13:56

Türkiye ve Kolombiya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yılı Çankaya'da yapılan sanatsal bir etkinlikle kutlandı. Kolombiyalı grafiti sanatçıları "La Hermandad" (Kardeşlik) temasıyla Çankaya Belediye Fen İşleri Müdürlüğü duvarına iki ünlü yazar Yaşar Kemal ve Gabriel Marcia Marquez'i resmetti.



Türkiye ve Kolombiya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yılında, Kolombiyalı dört grafiti sanatçısının iki ülkenin edebiyat devleri olan Gabriel Garcia Marquez ve Yaşar Kemal'i buluşturduğu duvar resmi 'La Hermandad'ın (Kardeşlik) açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano tarafından gerçekleştirildi.



Kolombiya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla Anvers, Ottova, Amman ve İstanbul'da gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin bir ayağı da başkentte gerçekleştirildi. Kolombiyalı grafiti ustaları Santiago Raul Ernesto Castro Pulido, Camilo Fidel Lopez Gonzalez, Rafael Ricardo Vasquez Novas ve Juan Sebastian Garcia Cano Türk ve Dünya edebiyat tarihinin İnce Memed'i, Çukurova'nın nefesi Usta Yazar Yaşar Kemal ve Kolera Günlerinde Aşk, Yüz Yıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi'nin ölümsüz yazarı Gabriel Garcia Marquez'i Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binasının duvarında bir araya getirdi.



Esat Çankaya evi duvarında Atatürk portresi



Başkan Alper Taşdelen duvar resminin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Kolombiya Devletlerinin diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl kutlamaları çerçevesinde Çankaya'mıza daha güzel bir hediye verilemezdi. Siz bizim kardeşimizsiniz, dostumuzsunuz. Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez'i mural sanatında bir araya getiren VertigoGraffiti'ye çok teşekkür ederim. Bizi kırmadılar ve Esat Çankaya Evinin duvarına da Atatürk'ü resmettiler. Marquez'in Çankaya'da olması bizim için çok değerli, çünkü umuda dair çok şeyi ondan öğrendik. Gözyaşının umudun acının milleti yok. Bu iki yazar, bu iki aydın ölümsüzleştirildikleri bu duvarda bize daima kardeşliği hatırlatacak" şeklinde konuştu.



Büyükelçilerle birlikte açıldı



Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano da yaptığı konuşmada yaşam öyküleri de birbirine benzeyen Gabriel Garcia Marquez ve Yaşar Kemal'in resmedildiği duvarın iki ülke dostluğunun bir sembolü olarak kalacağını belirterek Kolombiya ve Çankaya'nın dostluğunun her geçen gün daha da pekiştiğine vurgu yaptı.



İki ülkenin dostluğunun 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen açılışa Kostarika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Şili Büyükelçisi Petro Baros Urzua, Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Panama Büyükelçisi Jorge Miranda Corona, İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales-Barba ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel Müdürü Necati Kutlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA