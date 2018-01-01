Nehir Kıyısında Başsız Ceset Bulununca, Hollanda ve Belçika'nın Sınırı Tekrar Çizildi
Hollanda ile Belçika'nın sınırında yer alan bir toprak parçasında bulunan cesede müdahale etmekte güçlük yaşanınca, toprak takası yapılarak iki ülkenin sınırı tekrar çizildi.
İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Anlaşmayla, Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika'yla 30 dönüm alanı takas etti.
NEHİR KIYISINDA BAŞSIZ CESET BULUNDU
Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi.
BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI
Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi.
Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.
UYUŞTURU BAĞIMLILARININ MEKANI HALİNE GELMİŞTİ
15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya aitti.
TOPRAKLAR TAKAS DEĞİLDİ
İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.
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Müslümanlara birşey olmasın da gerisi bizi ilgilendirmez hepsi oyun politika bahane ama müslümanlar şahane ;)Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBAZİTLİ: insanda insana değer vermek olmalı insana dini için değer vermeyen biri insan olamaz1 Yayından Kaldır
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bizim gibi türbeyi alıp gelir gibi alıp getirseydinizCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Kim öldürmüş onu ve kafasını kim kesmiş? Derhal yetkililer bunun cevabını vermelidir. Sınır mınır bunların çok da bir önemi yok. Yetkilileri göreve çağırıyorum.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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ülkelerin sınırları markalarla belirlenir.ne ithal edebiliyorsun budur sınırlar.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bu tarz şeyler geriye yürütülemez. O maktulün katiline cezayı ilk bulunan yerdeki ülke ceza verir.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BananeCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır