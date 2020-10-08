İki ülke arasındaki yıllık dış ticarette hedef 500 milyon dolar

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli İhracatçılar Birliği'ni ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli İhracatçılar Birliği'ni ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth KiangoKiondo, Finansal Ataşe Stella Kasomangala ve Koordinatör Göksel Seçilmiş ile DENİB Yönetim Kurulu arasında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Tanzanya'nın ekonomik yapısı ve Denizli ihracatına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Afrika kıtası ihracatımız için önemli bir pazar konumunda. Tanzanya da, Doğu Afrika'da stratejik konuma sahip bir ülke. Sahip olduğu üç limanın yanı sıra 400 kilometrelik sahil alanıyla da turizm alanında da güçlü bir ülke. Bugünkü toplantımızda Tanzanya ile Denizli arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tanzanya'yı Afrika'nın gelecek vadeden ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Sayın Büyükelçi KiangoKiondo'ya çok teşekkür ediyoruz. Denizli'nin ihracat yapısını ve Tanzanya'daki genel ekonomik duruma ilişkin karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirdik. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

Dış ticareti yıllık 500 milyona dolara çıkarmak ortak hedef oldu

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth KiangoKiondo ise nazik ev sahipliklerinden ötürü Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek Tanzanya ile Türkiye'nin şu andaki dış ticaretinin yıllık 250 milyon dolar seviyelerinde seyrettiğini, hedefin bu rakamı 500 milyon dolara taşımak olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı