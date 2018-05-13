İki Türk Golcüden Fransız Politikacıya 'Bayrak' Golü!

Her şey Gillet'nin Bozok'un formasını giydiğini ve bu sezon Ligue 1'e yükselen Nimes takımıyla ilgili attığı tweet ile başladı. Gillet, Nimes'in başarısını kutlamaya gelen taraftarlar arasında Türk bayrağının açılmasına tepki gösterirken "Ne yazık ki birileri Nimes'i Türkiye'yle karıştırmış ve yetkililer de bu provokasyona izin vermiş" ifadelerini kullandı.

Gillet'nin ırkçı mesajına ilk tepki takımın yıldız ismi Umut Bozok'tan geldi. Bozok, Gillet'ye "Sayın Gillet, sanırım bu Nimes'de oynayan bir Türk oyuncuya yapılmış bir jest. ve sanırım o Türk oyuncu da benim." dedi.

Fransız siyasetçi ise Bozok'a "Yeteneğinizi tebrik ediyorum. Nimes'i gururlandırıyorsunuz. Ancak benim sözüm, size değildi. Ben, provokasyon duygusuyla hareket edenleri hedef aldım." şeklinde cevap verdi.

Bozok'un ardından Gillet'ye bir sert tepki de Medipol Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'ten geldi. Erdinç, Bozok'un tweet'inin altına "Onu (Gillet) tanımıyorum ama bence kendisi %1000 ırkçı." mesajını yazdı. Gillet ise Erdinç'e "PSG'deki patlamanızdan sonra hala söyleyecek bir şeyiniz var mı?" şeklinde alaylı bir karşılık verdi.

Gillet'nin Erdinç'le adeta dalga geçen mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Fransız siyasetçiye Twitter üzerinden tepki yağdı.

2009 yazında Sochaux'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Mevlüt, burada çıktığı 110 maçta 30 gol, 13 asist kaydedebilmişti.

2011/12 sezonunun devre arasında Rennes'e transfer olan milli futbolcu, sonrasında ise sırasıyla Saint Etienne, Hannover 96, Guingamp ve Metz formalarını giydi.

Mevlüt, geçtiğimiz yaz ise bedelsiz olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

(Fanatik)

Aux Arènes avec les Nimois pour rendre hommage à la très bonne saison du Nimes Olympique dont nous sommes tous très fiers ! ""

Hélas, certains gachent la fete en confondant Nimes avec la Turquie... et les autorités laissent faire cette provocation. pic.twitter.com/hvrLrwfFM2

vemdash; Yoann Gillet "" (@YoannGillet_fn) 12 Mayıs 2018