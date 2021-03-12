İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

NİĞDE - Niğde'de iki tırın kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Niğde-Nevşehir yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN