İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
12.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:12
İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Niğde'de iki tırın kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
NİĞDE - Niğde'de iki tırın kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün Niğde-Nevşehir yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN