İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
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İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı

07.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:49
İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış sebebiyle iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, Antalya-Konya karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış sebebiyle iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, Antalya-Konya karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyir eden 42 DJS 23 plakalı tır ile karşı yönden gelmekte olan 68 BJ 076 plakalı tır yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazadan iki tırın sürücüsü de yara almadan kurtulurken, Antalya-Konya karayolunun Akseki-Manavgat ilçeleri arasındaki bölümü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolu tırların yoldan çekilmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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