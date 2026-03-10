Haberler

İki tırın arasında feci ölüm

İki tırın arasında feci ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, 11.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Engin Gökhan, 41 ANZ 247 plakalı tırıyla yolun sağ tarafına park ederek dorsenin kilitlerini kontrol etmek istedi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Ercan A. yönetimindeki 41 AYE 144 plakalı tır, park halindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tır arasında sıkışan Engin Gökhan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gökhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi Talihsiz sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çayırova'da ikamet ettiği öğrenilen Engin Gökhan'ın ailesi savcılık incelemesinin ardından cenazeyi teslim aldı.

Kazaya karışan tır sürücüsü Ercan A. gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik