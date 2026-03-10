Haberler

İki tırın arasında feci ölüm

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, 11.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Engin Gökhan, 41 ANZ 247 plakalı tırıyla yolun sağ tarafına park ederek dorsenin kilitlerini kontrol etmek istedi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Ercan A. yönetimindeki 41 AYE 144 plakalı tır, park halindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tır arasında sıkışan Engin Gökhan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gökhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi Talihsiz sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çayırova'da ikamet ettiği öğrenilen Engin Gökhan'ın ailesi savcılık incelemesinin ardından cenazeyi teslim aldı.

Kazaya karışan tır sürücüsü Ercan A. gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
