İki tırda yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirildi Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren iki tırda 44 kilogram esrar ve yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirildi.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren iki tırda 44 kilogram esrar ve yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince riskli olarak değerlendirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilen değerlendirme neticesinde araç ve gerçekleştirdiği işlemler takip altına alındı. X-ray taramasına sevk edilen tırda beyan edilen tuvalet kağıtlarının bulunmadığı, dorsenin kaçak sigara üretiminde kullanılan makaronla (filtreli sigara kağıdı) dolu olduğu belirlendi. Valizlerde uyuşturucu bulundu Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede dorsenin altına bağlanarak gizlenmiş 5 valiz bulundu. Valizlerde 44 kilogram esrar ele geçirildi. Tespitler neticesi genişletilen araştırmada gümrük sahasındaki başka bir tırın da beyan edilen yük bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle kaçakçılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bu tırda yapılan kontrolde de aracın branda halatının kesildiği ve düzenek yardımıyla tutturulduğu anlaşıldı. Aramada tırın dorsesinin makaronla doldurulduğu tespit edildi. Yaklaşık 25 milyon makaronun ele geçirildiği iki tırın sürücüleri gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan iki tır sürücüsünden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Kaynak: AA