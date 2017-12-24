İki Tır Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Muradiye ilçesinde kavşağı alamayan iki tır yan yattı, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mersin'den İran'a yük taşıyan 33 EDD 73 ila 33 CNP 36 plakalı tırlar, Muradiye Çaldıran yol ayırımında yoldan çıkarak yan yattı.



Kazada tır sürücüsü arkadaşının yaralandığını belirten sürücülerden Yusuf Yalçın, kavşağın dar olmasından dolayı kazanın yaşandığını ileri sürdü.



Yalçın, "4-5 araçla İran'a yük taşıyorduk. Bizden önce gelen arkadaşlarımızın kaza yaptığını görünce biz de beklemek zorunda kaldık. Ancak burası yamuk yapılmış, virajı alamıyoruz." dedi.