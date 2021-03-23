İki tır dolusu yardım kolisi yola çıktı
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İki tır dolusu yardım kolisi yola çıktı

23.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:07
İki tır dolusu yardım kolisi yola çıktı

Sivas'ta hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan 2 tır dolusu yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sivas'ta hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan 2 tır dolusu yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sivas Valiliğinin himayelerinde hayırseverlerin katkılarıyla 2 bin 205 adet gıda kolisi hazırlandı. İki tıra yüklenen yardım kolileri tarihi kent meydanın da düzenlenen programla Suriye'de ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve bazı il protokol üyeleri ve hayırseverler katıldı.

Programda konuşsan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Nakit olarak 400 bin lira ve 2 bin 205 koliyi şimdi hep beraber dualarla uğurlayacağız. Rabbim bol bereketli eylesin kazasız belasız bir şekilde Sivas'ımızın hayırseverliğini, yardımlaşmasını, dayanışmasını gönül coğrafyamızın bir parçası olan Suriye'ye göndereceğiz. Bu milletin özelliği budur paylaşmaktır, dayanışmaktır hamdolsun bu meydanda yıllardır bu tür kolileri gönderiyoruz Rabbim kaza bela vermesin bereketli olsun hayırlı olsun hayırseverimizden de Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS

İki tır dolusu yardım kolisi yola çıktı
İki tır dolusu yardım kolisi yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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