İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
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İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

22.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:07
İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan G. (44) yönetimindeki 27 AFA 001 plakalı TIR ile Mehmet Teyfik T. (48) yönetimindeki 31 AAD 91 plakalı TIR çarptı. Kazada sürücüler hafif yaralandı. Yaralılara, çağırılan ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, TIR'ların çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. 


İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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