İki Timsahla Aynı Evde Yaşayan Hayvansever: Çocuklar Pokemonla Timsahı Ayıramıyor
Fransa'da oturan Philippe Gillet'nin evinde iki timsah da dahil olmak üzere yüzlerce sürüngen var. İsimlerini İngilizce ve Fransızca'da timsah anlamına gelen 'alligator' kelimesinden alan hayvanlardan birinin adı Ali, diğerininki ise Gator.
Fransa'da oturan Philippe Gillet'nin evinde iki timsah da dahil olmak üzere yüzlerce sürüngen var. İsimlerini İngilizce ve Fransızca'da timsah anlamına gelen 'alligator' kelimesinden alan hayvanlardan birinin adı Ali, diğerininki ise Gator
Kaynak: Euronews.com